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Общество

Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами

Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами, сообщается в исследовании РИА Новости.

Самыми общительными оказались также жители Архангельска, Великого Новгорода, Волгограда, Калининграда, Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара и Череповца. 32% любителей поговорить с таксистами проживают именно в этих городах. Самыми необщительными оказались москвичи: 24% столичных пассажиров предпочли бы ехать в такси в абсолютной тишине.

В России около 27% пассажиров такси нравится общаться с водителями, у 53% желание пообщаться зависит от настроения. Мужчины оказались разговорчивее женщин: 30% против 25% любителей пообщаться с таксистами. 21% опрошенных женщин ответили, что не любят, когда с ними разговаривают таксисты.

Пассажиры 35-44 лет более общительны, чем молодое поколение в возрасте 18-24 лет. По результатам исследования выяснилось, что женщины внимательнее мужчин: 68% женщин и 57% мужчин обращают внимание на водителя, когда к ним приезжает такси. Причем самые внимательные проживают в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и Челябинске - на жителей этих городов приходится 69% ответивших «да» на вопрос о том, обращают ли они внимание на то, какой водитель их везет. Самыми нелюбопытными оказались жители Санкт-Петербурга - 9% проживающих в этом городе ответили, что никогда не обращают внимание на водителя такси.

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