Новый вид пенсий разрабатывается в России

11:27, 08 февраля 2019, ПАИ

Центробанк РФ совместно с министерством финансов разрабатывает законопроекты о введении новой пенсии, дополняющей обязательную страховую. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главного уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, экс-советника главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрия Воронина.

Он подчеркнул, что новая негосударственная пенсия предоставит жителям страны ряд преимуществ. Она будет формироваться как индивидуальной пенсионный капитал (ИПК) и заменит сегодняшнюю систему пенсионных накоплений.

Отмечается, что разрабатываемая накопительная система будет отличаться тем, что индивидуальный пенсионный капитал станет собственностью работника. Средства можно будет передавать по наследству, а также тратить на лечение тяжелых заболеваний. В этом случае авторы законопроекта введут ограничение: чтобы исключить обналичивание денег, потратить их можно будет исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией.

Юрий Воронин добавил, что в систему не будут включать работников с низкой зарплатой: они смогут участвовать в ней по своему усмотрению. Граждане с высоким уровнем дохода будут включены в нее автоматически, но смогут выйти по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщины вправе рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины — с 60. Речь идет о гражданах, чей пенсионный возраст был повышен. Изменения коснутся лишь тех, кто заключил договор c НПФ до 31 декабря прошлого года.