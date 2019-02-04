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Общество

Негосударственную часть пенсии некоторые россияне получат по старым правилам

Часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщины вправе рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины — с 60, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в котором содержится данная информация.

Отмечается, что изменения коснутся лишь тех, кто заключил договор c НПФ до 31 декабря прошлого года. Однако в Минтруде заявили, что рассматривают возможность распространения подобной практики и на новые соглашения.

В настоящее время в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) участвуют 4,6 млн человек. Общий объем их накоплений составляет 800 млрд рублей.

По мнению президента НАПФ Константина Угрюмова, новая мера может привести к несовпадению начальных сроков выплат личных и государственных средств.

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев отметил, что распространение инициативы на новые договоры о НПО позволит повысить спрос населения на формирование подобных накоплений.

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