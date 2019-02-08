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Общество

Конкурс «Снежные забавы» состоится в Пскове 9 февраля

9 февраля с 11:00 до 14:00 в центре зимнего отдыха «Снегопад» в Пскове пройдет спортивно-оздоровительный конкурс «Снежные забавы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Соревнования будут организованны в четырёх номинациях: лыжи, сноуборд, ватрушки и шоу снеговиков. В номинации «Ватрушки» могут участвовать дети и молодежь в возрасте от 4 до 30 лет. К участию в номинации допускаются первые 20 заявок, поданные в день конкурса на месте мероприятия. В номинации «Лыжи» могут участвовать дети и молодежь в возрасте от 4 до 30 лет. Участникам необходимо иметь свой спортивный инвентарь, либо взять его в аренду в центре зимнего отдыха «Снегопад». В номинации «Показательный сноуборд» участвует молодёжь от 18 до 30 лет. Участникам номинации необходимо иметь свой спортивный инвентарь, либо взять его в аренду в центре зимнего отдыха «Снегопад». В творческой номинации «Шоу снеговиков» могут участвовать дети и молодежь в возрасте от 4 до 30 лет.

Регистрация участников в номинациях «Лыжи» и «Ватрушки» начинается в 11:00 в центре «Снегопад». Регистрация на участие в номинациях «Показательный сноуборд» и «Шоу снеговиков» с 12:00 в центре «Снегопад».

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