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Культура

Школьники из Таллина поставят спектакль в Пушкинском заповеднике

9 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. «Михайловское» свою инсценировку комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» покажут учащиеся Таллинского Линнамяэского русского лицея. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, школьники прибыли в Пушкиногорье в рамках договора о сотрудничестве, который руководители учебного заведения и заповедника подписали в октябре минувшего года.

В программе шестидневного пребывания эстонских школьников в псковских пушкинских местах — экскурсии по мемориальным усадьбам, «Пушкинской деревне» и Святогорскому монастырю. Подростки побывают на спектакле XXVI Пушкинского театрального фестиваля «А. С. Пушкин. Из повестей Белкина» в Научно-культурном центре музея, а также примут участие в траурной церемонии в день памяти поэта, 10 февраля, на его могиле.

Лидия Токарева добавила, что на спектакль лицеистов из Таллинна приглашены их ровесники — учащиеся Пушкиногорской средней школы имени Пушкина и Пушкиногорской санаторной школы- интерната, а также все желающие. Вход в зрительный зал (НКЦ музея- заповедника, посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) свободный. Начало спектакля в 15:00.

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