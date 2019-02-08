Псковичка потребовала от управляющей компании перерасчёт за неоказываемую услугу по уборке придомовой территории
Псковичка потребовала от управляющей компании перерасчёт за неоказываемую, по её мнению, услугу по уборке придомовой территории. Свое сообщение об этом она разместила в группе «Контроль. Псков» в «Фейсбуке».
В данном случае речь идёт о претензии к управляющей компании ООО «Микрорайон 6». Псковичка требует сделать перерасчёт с ноября 2018 года по 5 февраля 2019 года, так как именно в этот период управляющая компания, как уверяет псковичка, не занималась уборкой территории. В своем заявлении в адрес УК женщина отметила, что фотографии, на которых можно разглядеть некачественную уборку, выложены в группе «Контроль. Псков».