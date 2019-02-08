Псковичка потребовала от управляющей компании перерасчёт за неоказываемую услугу по уборке придомовой территории

16:25, 08 февраля 2019, ПАИ

Псковичка потребовала от управляющей компании перерасчёт за неоказываемую, по её мнению, услугу по уборке придомовой территории. Свое сообщение об этом она разместила в группе «Контроль. Псков» в «Фейсбуке».

В данном случае речь идёт о претензии к управляющей компании ООО «Микрорайон 6». Псковичка требует сделать перерасчёт с ноября 2018 года по 5 февраля 2019 года, так как именно в этот период управляющая компания, как уверяет псковичка, не занималась уборкой территории. В своем заявлении в адрес УК женщина отметила, что фотографии, на которых можно разглядеть некачественную уборку, выложены в группе «Контроль. Псков».