Противопожарный рейд прошел в Великих Луках

17:57, 09 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в рамках проведения на территории Псковской области сезонной операции «Отопление» и «Месяца безопасности» сотрудники великолукского отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд в жилом секторе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе рейда было распространено 17 памяток о действиях при возникновении пожара, 35 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проинструктировано под роспись 17 человек, проведены беседы с 3 многодетными семьями.

Гражданам разъяснили требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.