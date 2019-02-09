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Николай Цветков о «Лыжне России»: Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои

«Каждый, кто вышел на старт – большие молодцы и герои. Это закаляет характер», – отозвался заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации о 37-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая прошла 9 февраля в Островском районе на спортивной базе «Юность».

Вице-губернатор сказал, что ему представилась возможность от лица главы региона Михаила Ведерникова поприветствовать гостей. Также он подчеркнул высокую организацию такого масштабного спортивного мероприятия.

Николай Цветков акцентировал внимание на том, что в «Лыжне России» в Островском районе приняли участие представители всех возрастных поколений: самому младшему участнику гонки было 4 года, а самому старшему – 81 год. По мнению вице-губернатора, на таких мероприятиях люди показывают свою активную гражданскую позицию, которая выражается в демонстрации здорового образа жизни.

Николай Цветков и Михаил Шуев на 37-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Островском районе

Он рассказал, что в этом году в благотворительной гонке, протяженность которой составила 2 тысячи 19 метров, приняли участие не только вип-персоны, но и те люди, которые внесли непосредственный вклад в благотворительность для детей.

Николай Цветков отметил, что лично принял участие в благотворительной гонке наряду с 77-летним экс-президентом Псковской областной федерации футбола  Михаилом Шуевым.

Напомним, в соревнованиях приняли участие около 2,5 тысяч жителей региона. Участники «Лыжни России — 2019» соревновались на 4 основных дистанциях. Мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе преодолели 2 километра трассы. Юноши и девушки 2001 года рождения и моложе преодолели дистанцию в 5 километров. Самая протяженная дистанция (10 километров) была для мужчин и женщин 2000 года рождения и старше.

«Лыжня России» — самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие практически все субъекты Российской Федерации. Цель соревнований — привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом, дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

Организаторами 37-й «Лыжни России» в Псковской области выступили региональный комитет по спорту, региональный Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону, органы исполнительной власти Островского района при поддержке министерства спорта Российской Федерации.

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