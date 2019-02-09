На мастер-классы по вязанию носков и варежек приглашает псковичей музей-усадьба сето в Сигово

13:13, 10 февраля 2019, ПАИ

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района приглашает принять участие в мастер-классе по рукоделию. «Каждый четверг и пятницу вы сможете научиться вязать теплые носочки и варежки», - сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

«Трудолюбивые, доброжелательные хозяйки усадьбы обучат мастерству владения спицами и раскроют секреты национальных узоров. В домашней атмосфере, около печи, чтоб работа шла легче и интересней, наши рукодельницы расскажут народные сказки и небылицы. Не зря сетоские варежки и носки самые теплые и уютные. Вместе споем песни и угостимся традиционным сетоским пирогом с травяным чаем», - отметили организаторы мастер-классов.

Стоимость мастер-класса по цене входного билета в музей (дети – 100 рублей, взрослые – 200 рублей). Запись по телефону: 89113853461

20 февраля в музее-усадьбе в деревне Сигово откроется выставка сетоских носков.