Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Пскове

14:15, 10 февраля 2019, ПАИ

9 февраля в Пскове открылась выставка «Россия начинается здесь» по итогам ежегодного проекта, реализуемого «Комсомольской правдой-Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, торжество прошло в ТРК «Акваполис». Участниками церемонии стали фотографы, члены фотошкол города.

«На протяжении нескольких месяцев шел отбор лучших фотоснимков, выполненных на территории Псковской области, - рассказала главный редактор «Комсомольской правды-Псков» Ирина Потапова. - Выбирали читатели и эксперты, среди которых фотографы Сергей Герасимов, Михаил Глущенко, Катерина Кочкина. Она, кстати, была признана сильнейшим пейзажистом по итогам первого конкурса. В составе жюри была и искусствовед Ольга Кошелькова. Было много споров, жарких обсуждений, но в результате удалось отобрать 44 лучшие фотоработы. Именно они и представлены на открываемой сегодня фотовыставке».

Ирина Потапова и Катерина Кочкина вручили дипломы двум победителям проекта по итогам 2018 года. По версии читателей сильнейшим признан Виктор Желенговский, эксперты лучшим назвали Романа Дмитриева.

«Спасибо огромное всем, кто за меня голосовал, - отметил со сцены Виктор Желенговский.- Очень приятно быть в числе сильнейших».

Всего на конкурс пейзажей было подано свыше 400 работ от более 100 мастеров. «И это не только жители Псковской области, - отметила редактор издания. - Среди участников представители многих регионов России и даже соседних стран. Кто-то из них профессионально занимается фотографией, кто-то делает снимки на мобильный телефон, но это живые и яркие кадры».

Выставка будет работать на протяжении недели. Посетить ее может любой гость торгового центра. Вход – бесплатный.