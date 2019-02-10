«Русские Витязи» отрабатывают новую фигуру высшего пилотажа

15:22, 10 февраля 2019, ПАИ

Пилотажная группа ВКС России «Русские Витязи» отрабатывает новую фигуру высшего пилотажа для демонстрации на авиасалонах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Звезда».

В эфир вышли кадры тренировки «Русских Витязей» на авиабазе в подмосковной Кубинке, где экипажи истребителей Су-30СМ показали классические фигуры высшего пилотажа, а также отработали новую - роспуск после набора высоты. Раньше самолеты «четверкой» заходили на зрителя и расходились в разные стороны, а теперь они практически вертикально поднимаются вверх, и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны «большим цветком». «Четверка Су-30СМ показала плавные заходы. Затем пилотаж стал жестче: летчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», а после - совместную «петлю Нестерова», - говорится в сообщении телеканала.

В будущем эти фигуры будут показаны на новых авиасалонах, «однако каким будет окончательный их рисунок - пока неизвестно».

Напомним, выступление в Пскове российской пилотажной группы «Русские витязи» удостоено общественной премии Псковской области «Народное признание-2018» в номинации «Событие».