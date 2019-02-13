Прокуратура помогла осужденным себежской колонии получить оплату простоя в работе

09:14, 12 февраля 2019, ПАИ

Псковская прокуратура по надзору за исполнением законов восстановила права осужденных ИК-3 в поселке Идрица Себежского района, которые не получили оплату простоя в работе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что шесть осужденных, отбывающих наказание в колонии, были трудоустроены с января по май 2018 года на должности швей со сдельной оплатой труда. В мае 2018 года осужденные на работу не выводились, в связи с чем у них произошел простой в работе по вине работодателя, который оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Администрация исправительного учреждения факт простоя проигнорировала, оплата простоя не была произведена.

В этой связи прокурор внес в адрес начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, осужденным произведен расчет простоя, заработная плата перечислена на их лицевые счета. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.