До -9 градусов похолодает в Псковской области ночью 13 февраля
13 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -4 до -9 градусов, днем - от 0 до -5.
Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.