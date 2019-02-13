До -9 градусов похолодает в Псковской области ночью 13 февраля

11:02, 12 февраля 2019, ПАИ

13 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -4 до -9 градусов, днем - от 0 до -5.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.