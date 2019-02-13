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Общество

Жители села Ляды отмечают 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Жители села Ляды Плюсского района отмечают 75-ю годовщину освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, памятный митинг по случаю события состоялся сегодня, 12 февраля, у мемориального комплекса, посвященного освободителям села.

В мероприятии приняли участие официальные лица Псковской области и района и жители села и близлежащих деревень: ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, учащиеся Лядской средней школы и воспитанники местного детского сада.

От имени администрации Псковской области и губернатора региона Михаила Ведерникова с юбилейной датой собравшихся поздравила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«Сегодня мы можем жить, мечтать и думать о будущем благодаря тем людям, чьи имена высечены на этих стенах и чьи имена нам неизвестны. Они отдали свои жизни, не задумываясь, потому что понимали, что это нужно сделать ради Родины, ради своих детей и внуков. Мы обязаны помнить и ценить это, и быть достойными памяти павших», — сказала Вера Емельянова и пожелала всем доброго здоровья, удачи и счастья.

Первый вице-губернатор также напутствовала подрастающее поколение. «Вы должны не просто помнить, но использовать все возможности для того, чтобы наша страна стала самой счастливой и свободной», — добавила она.

Отдельно Вера Емельянова подчеркнула, что областные власти стараются исполнить все социальные обязательства, решить наболевшие вопросы. Она заверила жителей села Ляды в том, что поставленная губернатором области Михаилом Ведерниковым задача по сохранению поста скорой помощи в селе будет выполнена в полном объеме.

Глава Плюсского района Виталий Аршинов в свою очередь отметил, что ему довелось жить и работать в Лядах и знать тех людей, которые принимали участие в событиях 1944 года, многих из них уже нет в живых. Он призвал местных жителей хранить память о павших и помнить их подвиг.

Митинг завершился возложением к мемориалу цветов и венков. Мероприятие продолжилось показательными выступлениями военнослужащих 25-й отдельной мотострелковой бригады.

Зимой 1944 года войска Советской армии, прорвав блокаду Ленинграда и освободив город Гдов и Гдовский район, 12 февраля с боем взяли село Ляды и освободили его от захвата фашистов.

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