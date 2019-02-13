Гордума Пскова продлила полномочия директоров «Подростка» и детсада № 19
Депутаты Псковской городской Думы согласовали продление срока исполнения обязанностей заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 19» Ольге Заболотниковой и директору муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования «Подросток» Людмиле Заседателевой.
Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 20-й сессии городского парламента 6-го созыва, состоявшейся сегодня, 12 февраля.