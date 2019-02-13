Будущим хозяевам животных с выставки «Хвостатый фест» предстоит пройти собеседование

16:19, 12 февраля 2019, ПАИ

Будущим хозяевам животных с выставки «Хвостатый фест» предстоит пройти собеседование, заявила в эфире ПАИ-live руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все будет стандартно при устройстве животного: стандартное собеседование с потенциальным хозяином, заключение договора. Если что-то будет тревожить, зоозащитники сами привезут животное на место, чтобы посмотреть, куда оно приедет. В основном это касается крупных собак: мы должны быть уверены, что есть теплая будка, длинная цепь, так как собака должна двигаться. Это все оговаривается заранее. Обеспечение ветеринарного обслуживания тоже прописано в договоре, правильное кормление и невозможность передачи животного третьим лицам», - рассказала Вера Короткова. По ее словам, договоры скорее декларативные, но по этому договору зоозащитники могут забрать животное обратно в случае каких-либо инцидентов.

«Идея собрать в одном месте животных из нескольких приютов хороша, так как за один день человек не может их все объехать», - отметила Вера Короткова.

Вера Короткова отметила, что животное можно будет забрать прямо с выставки. «Обычно на такие мероприятия приходят люди хорошие, подготовленные. Им одно удовольствие отдать животное», - сказала она.

Всем приютам на выставке выделено по 15 мест на кошек и по 16 на собак, на выставке будут также и хорьки. При необходимости на освободившиеся на выставке места будут подвозить новых питомцев. Зоозащитники надеются пристроить хотя бы половину животных. Специально для выставки волонтёры подбирали животных с устойчивой психикой, компактных, тех, которые могут содержаться в квартирах, так как выставка на 90% рассчитана на городских жителей.

«Есть практика, что животные возвращаются в приют. Жизненные обстоятельства порой меняются и зоозащитники всегда ждут своих животных назад, в этом нет катастрофы, потому что люди берут взрослых животных, со своим характером», - отметила Вера Короткова.

Напомним, в выставке примут участие зооприюты Пскова и других городов. На данный момент на участие заявились ПРОО «Зоозашита», зоозащитная организация «Шанс», частный пункт передержки «КошАчка» города Пскова, порховский приют «Добрый» (Северо-Запад).

Для гостей выставки готовится обширная развлекательная программа с участием школы служебного собаководства и артистов циркового жанра. Помимо этого, каждый посетитель сможет помочь приютам в удобной для себя форме, например, купить открытку к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта. Таким образом, каждый покупатель не только внесёт пожертвование, но и автоматически станет участником розыгрыша призов, который пройдет в конце выставки. Также псковичи смогут пожертвовать деньги зооприютам, специальные боксы для сбора средств будут установлены в нескольких точках выставки. Гости выставки могут приносить корм для собак и кошек, крупу, макароны, мясные консервы, кошачий наполнитель, игрушки для животных, поводки брезентовые, ошейники от 45 сантиметров. Есть возможность помочь со строительными материалами, подробнее об этом можно узнать у администраторов группы «ВКонтакте», где размещаются новости по подготовке к «Хвостатому Фесту», а также собрана вся необходимая информация для гостей мероприятия.

Выставка будет открыта в новом презентационном павильоне компании «Scandinavia» (улица Алмазная, 10) 16 февраля с 12:00 до 16:00.

Вход на «Хвостатый Фест» – бесплатный. Любой желающий сможет забрать понравившегося питомцев можно прямо на выставке (необходимо взять с собой паспорт), принести корм для зооприютов или купить его прямо там, помочь бездомным животным финансово. Кормить животных на выставке и приходить туда со своими питомцами запрещено.

Организатор выставки - СК «Скандинавия».