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Общество

«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля

Выставка бездомных животных «Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля. Как сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», в выставке примут участие зооприюты Пскова и других городов. На данный момент на участие заявились ПРОО «Зоозашита», зоозащитная организация «Шанс», Частный пункт передержки «КошАчка» города Пскова, порховский приют «Добрый « (Северо-Запад)

«Вы встретитесь с собаками и кошками, которые очень хотят найти новый дом. Все животные полностью готовы к переезду, здоровы и привиты. Приходите на выставку всей семьёй», - говорится в анонсе.  

На выставке можно будет познакомиться и пообщаться с животными. Для гостей подготовлена большая развлекательная программа с выступлениями артистов, фотозоной и лотереей, для детей будет отдельная развлекательная программа. Запланировано выступление участников Клуба любителей спортивного собаководства.

«Наша цель - познакомить вас с четвероногими сорванцами так, чтобы у вас появилось желание больше с ними не расставаться! А если у вас нет возможности принять в семью четвероногого друга, то мы надеемся, что вы сможете оказать благотворительную помощь приютам», - отметили организаторы выставки.

Она будет открыта в новом презентационном павильоне Компании «Scandinavia» (улица Алмазная, 10) 16 февраля с 12:00 до 16:00.

Организатор выставки - СК «Скандинавия».

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