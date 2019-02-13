Кот доступа: ПАИ-live c Верой Коротковой
12 февраля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. В ближайшие выходные в Пскове пройдет выставка бездомных животных «Хвостатый фест». В ней примут участие питомицы самых крупных приютов и пунктов передержки города, цель выставки — найти новых хозяев для кошек и собак. В интервью ПАИ зоозащитница поделилась деталями подготовки к необычной выставке, объяснила, какие требования предъявляют зоозащитники к желающим взять питомца, оценила эффективность нового федерального закона о защите животных, рассказала об источниках финансирования «Зоозащиты».