Почти 2 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находятся в псковском отделе приставов

17:56, 12 февраля 2019, ПАИ

Более 15 тысяч исполнительных производств находится в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, из них около 1,8 тысяч исполнительных производств по алиментным платежам и 2,8 тысяч по исполнительным производствам неимущественного характера.

Остальные исполнительные производства, а это более 10 тысяч, заведены в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2018 году отдел взыскал 543 миллиона рублей, из них 13,1 миллион по алиментным платежам.

В ходе своего визита руководитель Управления ФССП Сергей Колесников отметил, что в отделе улучшилась организация работы по рассмотрению обращений граждан, повысилась эффективность деятельности по привлечению должников к административной ответственности, а также качество и оперативность расследования уголовных дел.

Также Сергей Колесников провел индивидуальные беседы с работниками отдела, в ходе которых обсудил рабочие моменты каждого государственного служащего.

Подводя итоги с руководством отдела, главный судебный пристав региона поставил на контроль работу ряда судебных приставов-исполнителей.