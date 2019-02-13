Хвостатое счастье

22:24, 12 февраля 2019, ПАИ

В ближайшую субботу в Пскове пройдёт необычная выставка - «Хвостатый фест». В ней примут участие бездомные животные из самых крупных приютов Псковской области, в том числе подопечные «Зоозащиты». В прямом эфира проекта ПАИ-live руководитель этой общественной организации Вера Короткова рассказала о подготовке приюта «Лесопилка» к предстоящему мероприятию, о том, на каких условиях можно забрать оттуда кошек и собак, а также прокомментировала новый закон о защите животных и активность псковичей, помогающих зоозащитникам.

Об ожиданиях и подготовке к фестивалю

- Как вам сама идея собрать максимум приютов, пунктов передержки под одной крышей, и какова эффективность и цель такого «Хвостатого феста», на ваш взгляд?

- Идея шикарная, очень хорошая и не новая. И очень хорошо, что у нас в городе нашлась организация, которая смогла это потянуть. Это очень сложно, огромный объем работы, и строительная компания «Скандинавия», которая предоставляет помещения, взяла на себя обеспечение всего фестиваля. Без этой основной помощи, конечно, фестиваль бы не состоялся. Хотя «Зоозащита» планировала такой фестиваль в августе, но не так масштабно, у нас бы так не получилось.

Идея собрать в одном месте несколько приютов хороша тем, что человек объездить все эти приюты за один день не сможет. На выставке будут приюты из области - Порхов, Опочка, Остров. Сразу выбрать, заключить договор и получить животное можно будет непосредственно на выставке. Единственное, иногда есть необходимость проверить, куда животное поедет, может быть, кого-то мы не сразу на выставке сможем отдать. Это обычная практика в приютах – проверить новый дом, насколько он хорош для животного. Но обычно на такие выставки приходят очень хорошие люди, подготовленные, и, как правило, отдать животное в такие хорошие руки - одно удовольствие.

- Заявлено, что в целом будет около 100 питомцев. «Зоозащита» с каким количеством участвует?

- У нас участвуют 15 кошек и 16 собак. В принципе, если что, мы можем и подвезти кого-то на освободившееся место. В этом фестивале участвует огромный приют от «Шанса», тоже очень много животных, и тоже какие-то нюансы могут прямо на выставке меняться. Нам всем выделено по 15 мест на кошек и по 16 мест на собак. Бездомные хорьки идут отдельно.

- Ваши ожидания по поводу КПД этого фестиваля? Как вы считаете, из 30 животных сколько найдут хозяев?

- Скорее всего, это будут небольшие животные – кошки, собаки-подростки, которых житель Пскова сможет прийти и спокойно выбрать. Конечно, часть собак, допустим, которые изначально позиционируются как собаки на охрану частного дома, может, сразу и не найдут своего хозяина.

- Сколько пристроенных животных вы будете считать удачей?

Хотя бы половину. Учитывая, что у кошек больше шансов пристроиться, за счет этого цифра будет хорошая. Думаю, 10 из них будут кошки. Если мы пристроим еще 3-4 собаки, это будет замечательно.

- Для выставки как-то отбирали животных?

- Безусловно. Мы вынуждены были считаться с тем, что животных будет много, животные друг друга не знают, мы встретимся с животными из других приютов. Мы должны подбирать животных с устойчивой психикой, компактных, и тех, которые в основном пойдут в квартиры. Потому, что выставка городская, на 90% рассчитана на городских жителей.

- Если человек берет ваше животное, есть ли шанс, что оно к вам вернётся?

- Гарантий никогда нет, потому что обстоятельства меняются даже у очень хорошего пристройства. Даже у очень хороших людей жизненные обстоятельства меняются, и мы всегда ждём своих животных назад – три года прошло, год, 2 дня, и такое может быть. Может быть высыпание аллергии, неприятие других членов семьи. Возвраты могут быть, мы этого всегда ждем и катастрофу из этого не делаем. Потому что это нормально: люди берут уже взрослое животное, со своим характером, к которому надо притереться и какие-то нюансы несовпадений бывают.

О правилах передачи животных и декларативных договорах

- Вы немного рассказали о том, как будет происходить взаимодействие между вами, «Зоозащитой», и человеком, который хочет взять кошку или собаку на этой выставке. Как будет строиться диалог, какие требования вы будете предъявлять, что будет спрашивать у людей?

- Все будет абсолютно стандартно. Будет проводиться собеседование: какое животное, для чего, что вы хотите видеть в этом животном – друга, компаньона, или хотите в лес ходить за грибами. Есть животные, которые боятся леса, допустим. Или если эта кошечка – вытаскивает или не вытаскивает она когти. Есть масса вопросов, на которые мы ответим, которые мы зададим, это будет стандартное собеседование с потенциальным хозяином. Потом заключение договора. Если нас всё-таки что-то будет тревожить, мы можем сказать: «Идите домой. Мы вам это животное привезём». Просто нам надо посмотреть, куда оно приедет.

Эта практика нами часто используется. Это, в основном, касается крупных собак. Потому что мы должны быть уверены, что у собаки есть теплая будка, если животное идёт на уличное содержание, - утепленная пенопластом, в будке есть сено или солома, крыша не протекает. И достаточно длинная цепь, не метр, потому что собака должна двигаться. Это обязательное условие и оговаривается в момент передачи животного. Если нас что-то напрягло, мы лучше съездим и посмотрим.

- По содержанию договора – какие пункты вам кажутся принципиальными, особо важными в разделе обязанностей владельца собаки или кошки?

- Во-первых, обеспечение ветеринарного обслуживания. То есть, если животное заболело, хозяин обязательно должен не заниматься самолечением и не бегать к соседке спрашивать, как лечить животное. Обязательно правильное кормление и «без передачи третьим лицам». Если животное все-таки не подошло, оно должно вернуться нам же. Мы снова будем искать ему новый дом.

- Ответственность какая-то предусмотрена за нарушение такого договора?

- На самом деле, наши договоры, в любых приютах, очень серьезной юридической силы не имеют. Они, скорее, декларативные. Но какой-то процент людей осторожничают и не связываются с приютами, и это нас радует, мы более надежных хозяев поищем. Тем не менее, по этому договору мы имеем право забрать животное, и люди имеют право совершенно спокойно нам его вернуть практически без объяснения причин.

О «сыром» законе и уходе от ответственности

- Если продолжить тему юридического оформления отношений с владельцами животных, наверняка знаете лучше всех остальных, что перед Новым годом в России был принят закон об ответственном отношении к животным. Какие-то положения вам кажутся реально применимыми на практике? На первый взгляд может показаться, что ответственность за содержание животных невозможно проконтролировать.

- На самом деле, закон еще сырой. И, естественно, как любой закон он должен на каких-то страшных случаях полностью пройти от и до, до наказания этого человека. Тогда он начнет работать, с пробуксовками, но начнет. Сейчас у нас нет еще прецедентов, чтобы этот закон применялся и работал.

- Случаи жестокого обращения у нас время от времени появляются. Как развиваются эти истории в правовом поле?

- Они на каком-то этапе просто растворяются в никуда. У нас был случай летом, когда животное выбросили из окна. Животное погибло уже у нас в приюте, ночью мы его забирали. Были подтянуты силы полиции, по-моему, даже прокуратура была задействована. Очень хотелось все довести до конца и наказать виновного, но на каком-то этапе все равно все развалилось. Пока что люди, которые совершают преступления против животных, уходят от ответственности.

- Как вы думаете, новый закон может что-то изменить в этой схеме?

- Я думаю, что может и должен. Для этого те, кто будет пользоваться этим законом, должны действительно хотеть наказать человека, который совершил преступление против животного.

- Наши читатели интересуются, чем закончилась история с неофициальным приютом в Прибуже?

- История страшная. Жительница Санкт-Петербурга переехала под Гдов, в деревню Прибуж. Деревня очень красивая, с красивой церковью посерединке, и привезла с собой животных, которые не кормились, содержались в ужасных условиях, погибали один за одним. Когда мы туда приехали, это были скелеты. Мы забрали оттуда 9 животных, потом нам еще привезли. Потихоньку Санкт-Петербург забрал. Это был неофициальный приют, неоформленный, назывался он, кстати, «Волшебный дом». Она их собирала в Ленинградской области, каких-то животных ей привозили люди. И потом они, как кураторы, поддерживали эту женщину материально, якобы, для этих животных. Их уже не было, животные погибли, кого-то мы забрали, а люди продолжали и продолжают её поддерживать, потому что в соцсетях эта Юлия, хозяйка, до сих пор выставляет информацию о существовании приюта и этих животных.

- Это, по моему, лобовое нарушение нового закона, если животные не кормятся, умирают?

- Было написано много заявлений, но опять же, как ни странно, все упиралось в ее многодетность. У этой мамочки пятеро детей. Такое ощущение, что мамочка с таким количеством детей может издеваться над животными.

У нас пока еще очень «сыро». История началась до нового года и до сих пор длится. Чтобы закон действовал, должен быть следователь: настоящий, любящий животных, и понимающий, что ему, наверное, не дадут премию за то, что он найдет, посадит или накажет. Все, в общем-то, тоже упирается в человеческий фактор. Нам говорили такие вещи, - я не знаю, права я или нет, - что какие-то есть баллы или начисления за то или иное раскрытое преступление. Так вот, за раскрытие преступления в отношении животных нет ничего. Никто не хочет браться за эти дела, потому что все это еще непонятно.

О добрейших псковичах

- Если вернуться к грядущей выставке «Хвостатый фест». На самом фестивале какую благотворительную помощь посетители могут оказать, помимо того, что оформят договор и возьмут животное себе?

- Люди могут помочь этим приютам. Любой из представленных приютов с удовольствием примет любое пожертвование, потому что все эти животные находятся на обеспечении пожертвованиями, питаются тем, чем люди их угостят, привезут, подарят. Финансируется у нас только «Шанс», и то только определенное количество животных идет по договору. Огромное количество животных сверху – просто на пожертвования. Поэтому если люди просто привезут что-то, чтобы порадовать любой приют, мы будем очень рады, все будут очень благодарны.

- У вас на сайте написано, что судьба животных полностью зависит от неравнодушных людей. Как вы оцениваете благотворительную активность жителей Пскова и других районов?

- На самом деле, жители Пскова и вообще Северо-Запада невероятно активны в этом плане. Несмотря на то, что мы депрессивный регион, по отношению к животным мы очень продвинутые: может быть, сказывается близость Европы. Очень много благотворителей, очень много людей, которые, может, не знают, чем еще помочь, и с удовольствием помогут материально, привезут какие-то корма. «Зоозащита» существует уже 10 лет, за это время нам никто никогда официально не выделял никаких средств. Но при этом у нас построен приют, там содержатся 70 животных, все они в шикарном состоянии, все вылечены, прооперированы. И это все, до копеечки содержится на пожертвования.

Я считаю, что люди в нашем регионе - добрейшие, они сострадательные, милосердные. Поэтому, наверное, у нас в области вот столько приютов, и, в общем-то, все они в хорошем состоянии. Конечно же, мы всегда нуждаемся, но поддержку мы ощущаем мощнейшую. Питер рядом, богатый город, даже оттуда нам, маленькому региону и городу, помогают, иногда Москва.

- Сейчас же есть различные краудфандинговые платформы, на которых можно собирать средства благотворителей со всего мира...

- Мы пробовали, у нас не получилось. Мир не готов помогать маленькому приюту в городе Пскове. А вот свои жители, которые приезжают в приют и видят: я помогаю конкретно вот этой Аське, вот этому Пушку, Батону, который любимец у половины населения Пскова. Очень конкретные цели - помочь вот этим конкретным животным. Поэтому видна наша поддержка, местная, больше, чем на каких-то других площадках.

О стерилизации и контактных зоопарках

- Дадим слово нашим читателям. Интересуются, как быть с невозможностью стерилизации животных в районах: «В некоторых райцентрах вообще нет ветеринара, который бы делал такую операцию. Вызывать специалиста из Пскова дорого, бабушкам, которые подкармливают животных у подъездов, это не под силу. В результате армия бездомных регулярно пополняется».

- На самом деле, в районах практически нет ветеринарных служб, которые занимаются именно стерилизацией собак и кошек. Там немного другое направление – сельхозживотные. Но мы всегда готовы, мы открыты к стерилизации из любого района. К нам привозят Печорский район, Опочка, Усвяты, Дедовичи. То есть, если есть желание, проблема в одном - довезти до нас. Мы даже готовы оплатить. К сожалению, нам никто бесплатно не делает стерилизации, но получая пожертвования, мы можем оплатить стерилизацию любого животного. Мы можем передержать это животное до заживления послеоперационных швов. Надо только его привезти и увезти назад. Мы готовы и никогда не отказываемся. И, на самом деле, у нас процентов 30 от всех стерилизаций - это животные из области. Нам просто их привозят, мы стерилизуем, и их обратно увозят.

- И в завершение поинтересуюсь еще одним пунктом из нового закона о защите животных. Он вводит такое понятие, как лицензирование деятельности контактных зоопарков. Такие зоопарки в Пскове есть, есть и в Псковском районе. Интересно узнать вашу оценку их работы, положения и состояния животных.

- Я не очень люблю зоопарки. Бывала во многих, видела хорошие примеры и не очень хорошие. Поэтому для себя решила: это вообще не мое. Контактный зоопарк – для меня это маленький приют, в котором просто можно потрогать и пообщаться с животным. Значит, все животные должны быть максимально здоровыми, за этими животными надо следить и не переутомлять их. Это, видимо, и входит в понятие «лицензия». То есть, человек, который возьмет эту лицензию, должен отвечать за состояние животных. Как правило, в таких зоопарках животные измучены, потому что их можно трогать, приходят ребятки, они начинают мять этого хомяка несчастного, кролика, и к концу дня это просто лежит такое, с ушками опустившимися… Сама не видела, но много слышала и не хочу там с ума сойти, увидев это своими глазами. Но понимаю, что все можно сделать, если человека заставить правильно по лицензии работать: так, как должно быть.

- Эколого-биологический центр наш представляете ведь?

- Да, там я была много раз. Удивительные люди, прекрасное отношение к животным.

- Это ведь тоже своего рода контактный зоопарк?

- Да, но и мы своего рода контактный зоопарк. Одна из задач - показывать зверей и дать возможности общаться без денег. Именно для того, чтобы люди понимали, что такое собака, кошка, птица, у нас есть курочки, гусыня, хрюшка. Все они ручные. Чтобы люди контактировали и понимали, что добро можно делать своими руками, и необязательно эту хрюшку съесть. Она удивительная, прекрасная, и можно с ней просто пообщаться, она покажет, какая она умная.

Животные должны нести счастье. Общение с этими животными должно нести удовольствие. В эколого-биологическом центре как раз в этом направлении очень хорошо все сделано. Животные в прекрасной форме, к тем животным, к которым нельзя притрагиваться, нельзя притрагиваться, тех животных, которых можно потрогать, можно потрогать. При этом ведется огромная разъяснительная работа, обучающая, воспитательная. Пример для подражания, я думаю, всем: даже нам, приютам. Мы тесно с ними сотрудничаем, очень любим их.