Начальник Управления по вопросам миграции встретится с жителями Палкино 13 февраля
13 февраля начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров проведет прием граждан в Палкино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Встреча пройдет в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» с 14:00 до 16:00 по адресу: поселок Палкино, улица Коммунальная, 3. Запись на прием по телефонам: 8(811) 45-210-09 (Палкино), 8(811) 2-596-444 (Псков).