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Общество

Ветерана ОВД поздравили с юбилеем сотрудники полиции в Порхове

11 февраля сотрудники полиции в Порхове поздравили с 70-летним юбилеем ветерана охранно-конвойной службы органов внутренних дел Николая Васильева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ветерана поздравили заместитель начальника отдела организации охраны и конвоирования УОООП УМВД России по Псковской области Вячеслав Тихонов, руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Порховскому району Ирина Комарова и инспектор направления делопроизводства и режима Екатерина Тимофеева.

Юбиляру были вручены поздравительные открытки и подарки, добавили в ведомстве.

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