Тайну подземного хода в Выборгский замок раскрыли археологи

23:00, 12 февраля 2019, ПАИ

Археологи обнаружили конечную точку тайного подземного хода из Комендантского дома в Выборгский замок, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленинградской области.

Отмечается, что после археологических и консервационных работ, проведенных в 2018 году, специалисты выяснили, что у северного фасада Комендантского дома расположено сводчатое подземное помещение с самостоятельным входом с восточной стороны. Археологи предполагают, что строение датируется началом XVI - концом XVII века.

Директор музея-заповедника «Выборгский замок» Владимир Цой рассказал, что подземный ход - сооружение, предположительно, военного назначения. «Возможно, это пороховой погреб или камера для ведения подошвенного боя для защиты основного входа в замок», - отметил он.

Чтобы выяснить это, археологи полностью расчистили помещение, зафиксировали своды и сделали 3D-модель. По завершении консервации и реставрации сооружение станет частью музейной экспозиции.

Комендантский дом (дом наместника) - проездное здание в комплексе сооружений Выборгского замка, главный вход, через который посетители Замкового острова попадают с Крепостного моста во внутренний двор замка.