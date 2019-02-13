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Общество

Водителей просят быть внимательными на дорогах Псковской области

Погодные условия осложняют ситуацию на дорогах области, сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В связи с резкими изменениями погодных условий автомобилистам необходимо быть бдительными и осторожными, предупредили в Госавтоинспекции. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. С учетом того, что температурный режим будет колебаться от плюсовой температуры до минусовой, - велика вероятность появления гололедицы.

Областная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения выполнять требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, так как может произойти обледенение отдельных участков трасс. «Избегайте резких маневров, выполняйте предписания дорожных знаков, соблюдайте дистанцию до впереди движущихся транспортных средств», - рекомендовали в ведомстве.

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