Годовое совещание судей Псковской области назначено на 14 февраля

15:05, 13 февраля 2019, ПАИ

14 февраля состоится годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области. Оно пройдёт на базе учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» и начнётся в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении судебного департамента Псковской области.

На мероприятие приглашены председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, его заместители Владимир Овчинин и Алексей Лебедев, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин, прокурор Псковской области Сергей Белов, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель Управления Федеральной службы безопасности по Псковской области Алексей Кальян, начальник Управления судебного департамента в Псковской области Николай Морозов, начальник Главного государственного управления юстиции по Псковской области Сергей Шерстобитов и другие представители государственных структур Псковской области.

На совещании будут подведены итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Псковской области за 2018 год и намечены основные задачи судебной системы региона на 2019 год.

С докладом об итогах работы за прошедший год выступит Валерий Кондратьев. Также, планируется выступление гостей и приглашенных.

После подведения итогов работы состоится награждение победителей региональных конкурсов «Лучший суд года» и «Лучший судебный участок года», мировых судей и судей районных (городских) судов области за высокие показатели и результаты работы прошедшего года.