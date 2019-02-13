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Общество

Жителей Псковской области призывают поддержать Россию в Международном конкурсе «Европейское дерево года»

На официальном сайте Международного конкурса «Европейское дерево года» открыто голосование, приняв участие в котором жители Псковской области смогут поддержать номинанта от России, 248-летний дуб из подмосковного Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время «Абрамцевский дуб», набирая почти 16,5 тыс. голосов, лидирует среди 15 претендентов на победу, опережая, в том числе, заявки из Португалии, Венгрии и Франции.

Россия участвует в этом Международном конкурсе во второй раз. В прошлом году дуб из Белгородской области, из 13 стран-участниц занял престижное третье место.

Европейскому конкурсу предшествовал национальный отборочный этап — конкурс «Российское дерево года — 2018». Из 12 претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» www.rosdrevo.ru было выбрано главное дерево страны — дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».

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