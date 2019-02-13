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Общество

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать и ликвидировать массовые беспорядки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, тактические действия сотрудников исправительного учреждения в случае необходимости пресечения групповых неповиновений и ликвидации массовых беспорядков продемонстрировали курсанты пятого курса на итоговых учениях.

По легенде учений групповые неповиновения осужденных исправительной колонии переросли в массовые беспорядки, которые необходимо ликвидировать. Отработав алгоритм действий, участники игровых коллективов разделились на две группы: пятикурсники исполняли роль сотрудников УИС, курсанты младших курсов – заключенных, устроивших массовые беспорядки в колонии.

«Для курсантов это учения, на которых они совершенствуют практические навыки по управлению группами боевого порядка и силовым действиям в составе функциональных групп при ведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых беспорядков. При проведении занятий мы стараемся максимально приблизить их к реальным условиям. Учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа», – отметил преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН Сергей Уваров.

В результате учений массовые беспорядки были ликвидированы, никто из исполнителей ролей не пострадал. «Но в реальной жизни может быть все иначе, поэтому курсантам постоянно внушают, что важна исполнительская дисциплина каждого сотрудника и четкое взаимодействия групп боевого порядка», - отметили в вузе.

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Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

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