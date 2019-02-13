Первый идентичный натуральной кости человека имплант появился в России

19:33, 13 февраля 2019, ПАИ

В России создан первый идентичный натуральной человеческой кости имплант, пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Отмечается, что благодаря своим свойствам разработка идеально подходит для протезирования конечностей. При этом нарастающая после операции ткань способна заполнять пористую структуру внутри импланта. Таким образом искусственная кость становится частью организма.

В настоящее время в мире не существует идеального материала для замены костной ткани. Для протезирования используют медицинскую сталь и титан. Несмотря на высокую прочность, они сильно отличаются от человеческой кости.

Кроме того, такие импланты забирают на себя всю нагрузку. Из-за этого собственные ткани организма становятся хрупкими. Поэтому изобретение российских ученых может стать революционным в ортопедии, полагают врачи.

Новый материал уже испытывают на животных, однако ожидать его появления на рынке стоит не ранее чем через 3–4 года. Разработку планируют применять и в ветеринарии для протезирования сломанных лап домашних питомцев.