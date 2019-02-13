Глава Минюста предложил обязать родителей содержать детей-студентов

21:35, 13 февраля 2019, ПАИ

Глава Минюста Александр Коновалов, выступая в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, высказался за введение минимального размера алиментов и выступил за то, чтобы обязать родителей содержать совершеннолетних детей-студентов, сообщает ТАСС.

«В целом считаем, что в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение прав и законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся в очной форме в организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность», - сказал Александр Коновалов.

Ранее на своем сайте ФССП России провела опрос, в ходе которого россияне предложили законодательно установить минимальный размер алиментов. Как сообщали ранее в ФССП, к ним поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума.