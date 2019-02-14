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Общество

Заклинать мышей и задабривать кошек советует сегодня народный календарь

14 февраля православные чествуют Святого Трифона, который жил в III веке в Никее. Как сообщает calend.ru, с ранних пор он принял христианские нравы, а будучи отроком, проявил дар чудотворения, исцеляя больных. Согласно преданию, Трифон изгнал беса из дочери римского императора Гордиана III, который, хотя и был идолопоклонником, христиан не преследовал. Однако в правление следующего императора, Деция Траяна, начались гонения и Трифона казнили.

На Трифона крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что определенными обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из деревни. Для этого знахарь вынимал из скирды клок сена, относил в печь и разжигал раскаленной кочергой. Получившуюся в результате золу он высыпал в те места, где хранились сено и солома.

В это время знахарь приговаривал, обращаясь к мышам: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Его при этом сопровождали хозяин и хозяйка, неся хлеб-соль на чистом полотенце. Благодаря обычаю изгонять мышей, этот день называли также «Трифон с кошкой». Кошек, кстати, в этот день принято было задабривать, угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами.

В день Трифона незамужние девицы молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.

В этот день смотрели и на небо: если были видны звезды — это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман — наступление хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон — таковы и оставшиеся дни февраля.

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