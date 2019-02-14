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Общество

День всех влюбленных отмечается в мире 14 февраля

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Об этом сообщает calend.ru.

Название праздника связано с христианским священником Валентином. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. После нашелся человек, который стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Как только об этом узнал император, он приговорил Валентина к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам приговорённый был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. В 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны).

Именно с тех времён повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». Также  в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года.

Отметим, на Руси тоже был свой праздник влюбленных, он отмечался 8 июля и был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. Сегодня в России в этот день отмечается официальный праздник Всероссийский день семьи, любви и верности.

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