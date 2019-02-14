Российские дороги начнут укладывать «суперасфальтом»

08:36, 14 февраля 2019, ПАИ

В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах. Технологию под названием «Суперасфальт» включат в национальный ГОСТ, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Отмечается, что применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта c 4–5 до 12 лет. Капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить.

Технология массово применяется на Западе и в США. В России «суперасфальт» тестировался три года и уже использовался на трассах А-114 Вологда–Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста. В ближайшие два года планируется уложить еще тысячу километров.

По мнению экспертов, высокая стоимость нового покрытия не позволит использовать его повсеместно. Кроме того, оценить его эффективность можно будет лишь спустя несколько лет. Метод может не подойти к российским условиям, отмечают специалисты.