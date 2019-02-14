Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и Порхове

11:40, 14 февраля 2019, ПАИ

В ходе проведенных мероприятий в Великих Луках и Порхове сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля около 14:00 в Великих Луках на улице Халтурина полицейские остановили автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что иномаркой управлял 42-летний житель Великолукского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А вечером 12 февраля в Порхове на улице Старорусской на автомашине ВАЗ следовал 49-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам ведутся проверки.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.