Автобус сбил 4-х летнюю девочку и женщину в Великих Луках

11:43, 14 февраля 2019, ПАИ

13 февраля в 7:30 в Великих Луках у дома 117а по Октябрьскому проспекту автобус Hyundai-County под управлением 43-летнего водителя наехал на пешеходов – 36-летнюю женщину и 4-х летнюю девочку. Они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области. В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

В 20:25 в Пскове у дома 92 по улице Леона Поземского Mercedes-Benz Sprinter под управлением 24-летнего водителя сбил 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пожилого пешехода с полученными травмами госпитализировали.