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Общество

В Пскове прошли сборы глав местных администраций

14 февраля в Пскове прошёл первый этап ежегодных сборов с главами местных администраций муниципальных образований Псковской области. В зале МБУК «Городской культурный центр» собрались представители администрации города Пскова, главы местных администраций Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Пыталовского, Пушкиногорского, Порховского, Псковского, Стругокрасненского районов – всего более 70 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Открыл мероприятие исполняющий обязанности руководителя Аппарата администрации области Сергей Дмитриев. Он поприветствовал собравшихся и отметил значимость проведения методического сбора в свете реализации задач государства по обеспечению безопасности населения и территорий субъекта от чрезвычайных ситуаций и в вопросах готовности системы гражданской обороны.

Затем с докладом по основным показателям деятельности областной территориальной подсистемы РСЧС в 2019 году выступил начальник Главного управления МЧС Росси по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов.

В ходе сбора начальником Главного управления была объявлена благодарность за усердие, старание и высокую ответственность в организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2018 году Главам сельских поселений «Искровская волость», «Гавровская волость», Логозовская волость» и директору МБОУ «СОШ №1 им. Л. Поземского» г. Пскова.

Далее для участников был организован ряд лекций и выступлений по организации работы глав местных администраций по обеспечению жизнедеятельности населения, планированию подготовки ведения ГО, по организации проведения профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей на пожарах на территории муниципальных образований, проведен анализ гибели людей на водных объектах Псковской области и обозначены превентивные мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на водных объектах.

Второй частью сборов стало практическое занятие по теме: «работа администрации района (городского округа) по обеспечению безопасности людей на водных объектах. В рамках занятия на берегу реки Великой на территории городского пляжа была выставлена техника аварийно-спасательной службы, пожарно-спасательных подразделений, Государственной инспекции по маломерным судам, а также кареты «скорой помощи».

Присутствующим рассказали о профилактической работе по предупреждению гибели людей на водных объектах, возможностях техники и оборудования, применяющегося при спасении людей на воде. Гостям показали специальный инструмент и оборудование, используемые в работе пожарными, спасателями и водолазами.

Самым зрелищным моментом занятия стала демонстрация способов помощи человеку, провалившемуся под лед. Спасатели показывали различные способы – как с применением веревок и носилок, так и с помощью подручных средств – куртки и ремня помочь выбраться человеку из полыньи. Пожарные также показали собравшимся, что с помощью пожарной лестницы можно оказать помощь терпящему бедствие человеку.

В конце показного занятия присутствующие могли задать вопросы специалистам.

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