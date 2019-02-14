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Общество

В России будет создан государственный реестр транспортных средств

В России будет создан государственный реестр транспортных средств, для этого МВД разработает проект постановления правительства РФ. Уведомление о начале работы над документом размещено на портале проектов нормативных актов, пишет Коммерсант.

Реестр будет создан в соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу 4 августа 2019 года. Реестр будет представлять собой «федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о транспортных средствах, совершаемых в отношении их регистрационных действиях, регистрационные данные транспортных средств и иные данные».

Постановлением правительства будет закреплена «форма, порядок ведения реестра и перечень содержащихся в нем сведений». Новая система необходима, в частности, для «межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении госуслуг и исполнения государственных функций в электронном виде», пояснили в МВД.

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