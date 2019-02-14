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Общество

Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах

Участие в нацпроектах должно приносить компаниям выгоду, насильно привлечь инвестиции невозможно, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече с представителями бизнеса на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет Коммерсант.

Председатель правительства сообщил о запуске не менее 30 программ в рамках государственно-частного партнерства в сфере нацпроектов к концу 2019 года. По его словам, речь идет об инвестиционных заявках на общую сумму порядка 12 трлн руб.

«Там, где мы подключаем бизнес, это должно быть самому бизнесу просто выгодно. Иначе ничего из этого не выйдет: ни из-под палки, ни при помощи каких-либо других инструментов вряд ли можно будет мотивировать наш бизнес этим заниматься»,— сказал глава кабинета министров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, проекты, которые будут реализовываться в будущем, не смогут обойтись без участия российского бизнеса, поэтому правительству необходимо «движение в этом направлении».

Напомним, правительство устанавливает персональную ответственность высших чиновников за реализацию нацпроектов. Идея введения для чиновников ключевых показателей эффективности, которые были бы привязаны к выполнению конкретных задач, разрабатывается уже несколько лет.

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