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Конкурс «Лидер года» важный и значимый, считает директор псковского Фонда гарантий и развития предпринимательства

Региональный конкурс «Лидер года» важный и значимый, считает директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. Об этом она заявила Псковскому агентству информации.

«В регионе такие конкуры должны быть, чтобы формировался кадровый резерв, чтобы люди могли себя каким-то образом проявить, реализовать, чтобы их увидели», - уверена Анастасия Иванова. Он отметила, что это необходимо жителям региона для развития совей профессиональной деятельности.

Директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области добавила, что сама бы с удовольствием приняла участие в конкурсе «Лидер года».    

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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