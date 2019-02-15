Спецавтомобиль «АЗ» впервые использовался на учениях в Псковском филиале академии ФСИН

16:47, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, по легенде учений, из учреждения УФСИН России по Рязанской области этапирован осужденный, который переведен для дальнейшего отбывания наказания в учреждение УФСИН России по Псковской области. Для конвоирования осужденного использовался спецавтомобиль «АЗ», оснащенный всем необходимым инженерно-техническим оборудованием: системами видеонаблюдения и связи, сигнализацией и переговорным устройством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН.

Курсанты доказали, что не только знают обо всех возможностях спецавтомобиля «АЗ», который впервые использовался на учениях в вузе, но могут умело использовать их на практике, подчеркнули в пресс-службе.

«Пятикурсники отработали слаженность действий при выполнении задач по охране подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сегодняшний день учений показал, что выпускники 2019 года справились с поставленными задачами и готовы к практической деятельности», – отметил старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии ФСИН России Игорь Дмитриев.

В вузе рассказали, что участники игровых коллективов Псковского филиала академии ФСИН России на практике продемонстрировали знания, полученные в образовательной организации при изучении дисциплин «Правовое регулирование и организация надзора», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Специальная техника» «Организация охраны», «Организация конвоирования» и других учебных дисциплин.