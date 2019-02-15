Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре

21:04, 15 февраля 2019, ПАИ

14 февраля, в канун Сретения Господня, митрополит Псковский и Порховский Тихон сослужил за всенощным бдением святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Московском Сретенском ставропигиальном мужском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

В этот день отмечалось 25-летие возрождения монашеской жизни в Сретенской обители. В 1994 году, в канун Сретения Господня, было совершено всенощное бдение под открытым небом на территории монастыря.

Патриарху сослужили также митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры; епископ Воскресенский Дионисий; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; иеромонах Иоанн (Лудищев), и.о. наместника Сретенского ставропигиального монастыря; протоиерей Олег Клемышев, благочинный Сретенского округа, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках г. Москвы; насельники Сретенского монастыря в священном сане.

В храме присутствовали председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы ФС РФ С. Гаврилов, первый заместитель председателя Московской областной Думы Н. Чаплин, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института (Париж) князь Д. Шаховской и генеральный директор Благотворительного фонда святителя Василия Великого князь З. Чавчавадзе.

Богослужебные песнопения исполнили хор Сретенского ставропигиального монастыря (регент Н. Жила) и хор Сретенской духовной семинарии (регент диакон Александр Амерханов).