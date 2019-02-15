Посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Урок мужества» прошел в Пскове

22:54, 15 февраля 2019, ПАИ

В УМВД России по городу Пскову прошел «Урок мужества», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в актовом зале УМВД собрались сотрудники, а также курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России, находящиеся на практике в полицейских подразделениях.

Начальник городской полиции Сергей Сурин провел сначала небольшой экскурс в историю афганской войны и предложил посмотреть тематический видеофильм.

Затем перед собравшимися выступил председатель совета ветеранов органов внутренних дел, полковник милиции в отставке Константин Марченко. Он отметил, что воины-интернационалисты внесли свой вклад в историю российских побед. Многие из них награждены высокими государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Республике Афганистан.

Есть среди них и ветераны органов внутренних дел. Константин Марченко пожелал стражам порядка быть достойными продолжателями славных традиций своих предшественников.

Также участники встречи почтили память павших бойцов минутой молчания. Отметим, что это мероприятие было организовано по инициативе руководства городской полиции, совета ветеранов и Общественного совета при УМВД.