К акции #ЗояГерой могут присоединиться сегодня псковичи

14:12, 16 февраля 2019, ПАИ

Патриотическая акция #ЗояГерой проходит сегодня, 16 февраля, в России в форме всероссийского флешмоба. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо разместить свои фотографии и фотографии участников акции с портретами и информацией о подвиге Зои Космодемьянской в социальных сетях с хэштегом #ЗояГерой. Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. https://rvio.histrf.ru/activities/projects/zoya-geroi

16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно). Она вошла в историю как первая женщина – Герой Советского Союза периода Великой Отечественной войны.