День спонтанного проявления доброты отмечается 17 февраля

09:22, 17 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Как пишет портал calend.ru, праздник - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Он ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

В России этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.