Городские детские первенства по шахматам стартовали в Пскове

11:55, 18 февраля 2019, ПАИ

В Пскове стартовали открытые городские первенства среди юношей и девушек по шахматам, которые являются отборочными состязаниями для участия в Первенстве Псковской области. Организаторами соревнований выступили Комитет по физической культуре и спорту, делам молодежи администрации Пскова и областная Федерация шахмат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат региона.

Местами проведения турниров стали помещения шахматного клуба, который принадлежит МБУДО «Бригантина» и расположен на Октябрьском проспекте, 38, а также шахматный клуб областной Федерации шахмат в Ледовом дворце.

Всего на первом этапе на старт вышел 61 юный шахматист в возрастных группах мальчики и девочки до 9, 11, 17 и 19 лет. По субботам и воскресеньям в шахматном клубе «Бригантина» за звание лучшего будут бороться мальчики до 11 лет, юноши и девушки 17-19 лет. Возрастные группы мальчиков и девочек до 9 лет и девочек до 11 лет соревнуются в шахматном клубе областной Федерации шахмат в Ледовом дворце.