Победители регионального этапа Дельфийских игр определены в Псковской области

12:31, 18 февраля 2019, ПАИ

В Пскове подвели итоги регионального этапа XVIII молодежных Дельфийских игр России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе отборочного этапа, который прошел в заочной форме по прослушиваниям и просмотрам видеозаписей, были выявлены лучшие музыканты, художники, чтецы, театральные и танцевальные коллективы Пскова и Великих Лук. Победители определены в 7 номинациях: «Изобразительное искусство», «Фортепиано», «Баян/аккордеон», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Театр» и «Художественное чтение». Больше всего заявок поступило в номинации «Эстрадное пение», где борьба шла сразу в нескольких возрастных категориях. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Участники, показавшие лучшие результаты, будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России, которые пройдут с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Дельфийские игры проводятся для выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны. Первые Российские молодежные Дельфийские игры прошли в 1999 году.

Игры проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Федерации независимых профсоюзов России и Государственного Российского Дома народного творчества под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.