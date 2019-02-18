0
12:59
Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
11:29
Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области
11:18
До 31 мая будут действовать льготы на проезд детских групп в «Ласточке» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск
10:58
Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
09:21
Вперёд в будущее
16:04
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
15:14
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Еще новости
Общество

Победители регионального этапа Дельфийских игр определены в Псковской области

В Пскове подвели итоги регионального этапа XVIII молодежных Дельфийских игр России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе отборочного этапа, который прошел в заочной форме по прослушиваниям и просмотрам видеозаписей, были выявлены лучшие музыканты, художники, чтецы, театральные и танцевальные коллективы Пскова и Великих Лук. Победители определены в 7 номинациях: «Изобразительное искусство», «Фортепиано», «Баян/аккордеон», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Театр» и «Художественное чтение». Больше всего заявок поступило в номинации «Эстрадное пение», где борьба шла сразу в нескольких возрастных категориях. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Участники, показавшие лучшие результаты, будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России, которые пройдут с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Дельфийские игры проводятся для выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны. Первые Российские молодежные Дельфийские игры прошли в 1999 году.

Игры проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Федерации независимых профсоюзов России и Государственного Российского Дома народного творчества под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
18 февраля 2019
Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области
18 февраля 2019
Дарья Яковлева: Конкурс «Лидер года» задуман для раскрытия потенциала жителей Псковской области
До 31 мая будут действовать льготы на проезд детских групп в «Ласточке» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск
18 февраля 2019
До 31 мая будут действовать льготы на проезд детских групп в «Ласточке» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск
Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
18 февраля 2019
Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
17 февраля 2019
Вклад студенческих отрядов в развитие страны отметил Владимир Путин
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
17 февраля 2019
Раскрыта судьба еды с «барабана» передачи «Поле Чудес»
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области (ВИДЕО)
17 февраля 2019
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока» в Псковской области (ВИДЕО) 10
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»
17 февраля 2019
Мыльными пузырями могут развлечься псковичи сегодня в «Максимусе»

Идет загрузка...