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Алексей Кириллов: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям Псковской области заявить о себе
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Общество

Алексей Кириллов: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям Псковской области заявить о себе

Конкурс «Лидер года» можно расценивать как инструмент поощрения и самоутверждения, как стартовую площадку для того, чтобы заявить о себе. Об этом заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Алексей Кириллов

По словам Алексея Кириллова, можно рассчитывать, что благодаря конкурсу найдутся местные кадры для Псковской области. «Конкурс «Лидер года» - отличное начинание для поиска местных кадров», - уверен он.

«Я считаю, что такие конкурсы у нас должны быть. А лидеров, например, в отрасли ЖКХ, строительстве и ещё где-то должны знать, потому что такое моральное поощрение дорогого стоит. Поэтому, дай Бог, чтобы люди поверили в конкурс и активно принимали в нём участие», - заключил Алексей Кириллов.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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