Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова

15:51, 18 февраля 2019, ПАИ

«Жители региона заинтересованы в том, чтобы это сообщение было, тем более, что цена билета весьма привлекательная, особенно для школьников. Это маршрут в любом случае будет востребован», - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По мнению Елены Бибиковой, любое улучшение междугороднего сообщения – это всегда только в плюс всем городам и населенным пунктам, которые находятся в зоне движения транспорта.

«Направление «Псков – Новгород – Петрозаводск» очень интересное в части расширения детского, социального туризма, возможно какие-то и деловые вопросы решать», - заключила Елена Бибикова.

Железнодорожное сообщение между Псковом, Новгородом и Петрозаводском откроется 22 февраля. На маршруте будет работать скоростной поезд «Ласточка». Запуск нового железнодорожного маршрута анонсировали 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы трех регионов СЗФО — Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков и заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов.

«Это очередной шаг в совершенствовании транспортной доступности Псковской области, — отметил Михаил Ведерников. — Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов - участников проекта «Серебряное ожерелье». Глава региона выразил уверенность, что нововведение будет способствовать развитию туризма, в том числе детского, а также деловых связей между регионами. «Это транспортный треугольник будущего», — заявил Михаил Ведерников.

«Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

«Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.