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Общество

Определены стоимость проезда и расписание «Ласточки» на маршруте Псков – Новгород – Петрозаводск

Определены стоимость проезда и  расписание скоростного поезда «Ласточка», который будет курсировать с 22 февраля по маршруту Псков – Новгород – Петрозаводск. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, «Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

«Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.

Билеты на «Ласточку» № 819/820 сообщением Петрозаводск –  Новгород – Псков уже можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». На поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая действует тарифная акция: билеты доступны по фиксированной стоимости. Так, стоимость проезда в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 695 рублей, Петрозаводск –  Новгород – 462 рубля,  Новгород – Псков – 233 рубля. В бизнес-классе на маршруте Петрозаводск – Псков билет можно прибрести за 2001 рубль, Петрозаводск –  Новгород – 1674 рубля,  Новгород – Псков – 1353 рубля.

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Данные предложения не распространяются на размер сервисного сбора.

В период по 31 мая действуют специальные цены для проезда школьных и детских групп в экономическом классе. Стоимость одного группового билета для пассажира в возрасте до 17 лет в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 114 рублей, Петрозаводск –Новгород – 104 рубля, Новгород – Псков – 94 рубля.

В пресс-службе отметили, что для запуска скоростного маршрута ОАО «РЖД» была обновлена железнодорожная инфраструктура, проведена реконструкция вокзала и платформы на станции Батецкая, выполнен косметический ремонт здания вокзала Псков, а на вокзале Петрозаводск построена высокая платформа.

На новом маршруте будут запущены первые отечественные двухсистемные электропоезда «Ласточка» серии ЭС1П, которые могут эксплуатироваться на линиях как с постоянным, так и с переменным родом тока, а также двигаться по неэлектрифицированным участкам пути (Великий Новгород – Псков) с использованием магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС.  «Схема «Ласточка» + тепловоз» обеспечивает надежную работу всех сервисов электропоезда (электроснабжение для отопления, освещения, кондиционирования, функционирования внешних автоматических дверей и биотуалетов) и устройств автоматики и телемеханики», - отметили в пресс-службе Октябрьской магистрали.

Поезд серии ЭС1П создан на платформе 5-вагонной «Ласточки-Премиум» и оснащен всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам предложены два класса обслуживания: бизнес и экономический. Предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку маломобильных пассажиров, в том числе с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

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