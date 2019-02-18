Псковский спектакль «Год Жирафа» поедет на фестиваль «КукArt» в Петербург

16:29, 18 февраля 2019, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Год жирафа», созданный в мае 2018 года режиссером Александрой Ловянниковой для самых маленьких зрителей, примет участие в юбилейном XXV Фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt», который пройдет в Санкт-Петербурге в июне. Показ спектакля запланирован на 27 июня, площадка уточняется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль откроется 22 июня спектаклем «Белек» Тувинского театра кукол из Кызыла. По традиции «КукArt» соберет лучшие спектакли кукольного и синтетического жанра со всей России и из-за рубежа. Будет вручена премия «Золотой львенок», учрежденная партнером фестиваля – народным артистом России Владимиром Машковым. Также запланировано шествие Петрушек (Панчей, Пульчинелло) со всего мира по Невскому проспекту.

«Год жирафа» – первый бэби-спектакль в истории Псковской области. Он адресован зрителям ясельного, детсадовского и младшего школьного возраста, в игровой форме рассказывает о смене времен года, занятиях и развлечениях, типичных для каждого природного сезона. Спектакль пользуется большим успехом у маленьких псковичей. Ближайший показ «Года жирафа» в Пскове – 24 февраля в 11:00.