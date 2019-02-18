1
15:54
Псковская «Река Потудань» попала в топ-5 спектаклей «Золотой маски» по версии «Афиши Daily»
11:29
В Берлине раздали «медведей»
10:26
Великолукский «Смотритель» завершит XXVI Пушкинский театральный фестиваль
18:04
Завтра завершится XXVI Пушкинский театральный фестиваль
16:50
Владимир Машков объявил об уходе из кино
13:29
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
23:00
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
Еще новости
Культура

Псковский спектакль «Год Жирафа» поедет на фестиваль «КукArt» в Петербург

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Год жирафа», созданный в мае 2018 года режиссером Александрой Ловянниковой для самых маленьких зрителей, примет участие в юбилейном XXV Фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt», который пройдет в Санкт-Петербурге в июне. Показ спектакля запланирован на 27 июня, площадка уточняется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фестиваль откроется 22 июня спектаклем «Белек» Тувинского театра кукол из Кызыла. По традиции «КукArt» соберет лучшие спектакли кукольного и синтетического жанра со всей России и из-за рубежа. Будет вручена премия «Золотой львенок», учрежденная партнером фестиваля – народным артистом России Владимиром Машковым. Также запланировано шествие Петрушек (Панчей, Пульчинелло) со всего мира по Невскому проспекту. 

 

«Год жирафа» – первый бэби-спектакль в истории Псковской области. Он адресован зрителям ясельного, детсадовского и младшего школьного возраста, в игровой форме рассказывает о смене времен года, занятиях и развлечениях, типичных для каждого природного сезона. Спектакль пользуется большим успехом у маленьких псковичей. Ближайший показ «Года жирафа» в Пскове – 24 февраля в 11:00.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковская «Река Потудань» попала в топ-5 спектаклей «Золотой маски» по версии «Афиши Daily»
18 февраля 2019
Псковская «Река Потудань» попала в топ-5 спектаклей «Золотой маски» по версии «Афиши Daily»
В Берлине раздали «медведей»
17 февраля 2019
В Берлине раздали «медведей»
Великолукский «Смотритель» завершит XXVI Пушкинский театральный фестиваль
17 февраля 2019
Великолукский «Смотритель» завершит XXVI Пушкинский театральный фестиваль 2
Завтра завершится XXVI Пушкинский театральный фестиваль
16 февраля 2019
Завтра завершится XXVI Пушкинский театральный фестиваль 4
Владимир Машков объявил об уходе из кино
16 февраля 2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
16 февраля 2019
Бородатых псковичей приглашают на съемки исторического фильма
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 1
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского

Идет загрузка...