Михаил Ведерников провел рабочую встречу с регоператором по обращению с ТКО

22:37, 18 февраля 2019, ПАИ

18 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в Москве рабочую встречу с руководством регионального оператора, в ходе которой были подведены итоги первого месяца работы по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что процесс перехода на новый порядок обращения с мусором состоялся, но, тем не менее, есть проблемные вопросы, которые требуют скорейшего решения: плавающий график объезда населенных пунктов, медленное заключение договоров с юридическими лицами, нехватка контейнеров для сбора отходов. «Необходимо сделать все, чтобы переход на новую систему обращения с ТКО, для наших жителей прошел как можно мягче и процесс был максимально понятным и прозрачным. Плотнее работайте по всем вопросам с нашим комитетом по ЖКХ, с главами районов и волостей», — сказал Михаил Ведерников.

Регоператор заверил, что проблема с контейнерами должна быть решена в самое ближайшее время. Сложности возникли по объективным причинам — из-за перегрузки мощностей производителей, так как новые контейнеры требуются по всей стране. Сейчас на территории области уже завезено и заменено более 5 тысяч контейнеров. Перевозку ТКО осуществляют несколько десятков спецмашин.

На встрече также обсуждались положения федерального законодательства, которыми предусматривается возможность использования мест захоронения отходов, которые не включены в ГРОРО. Михаил Ведерников поручил регоператору совместно со специалистами администрации области и муниципальных районов детально проработать возможность использования таких полигонов, пока не будут построены новые экотехнопарки, с целью минимизации нагрузки на порховский полигон. «Я уже говорил о том, что после строительства нового полигона порховский будет закрыт. Но если у нас есть возможность снизить на него нагрузку сейчас — нужно это делать. Жду проработанных предложений и прошу подойти к вопросу вдумчиво и взвешенно, чтобы учесть интересы всех граждан нашего региона», — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к ответственным исполнителям.

Также на встрече поднимался вопрос о возможной компенсации социально незащищенным группам населения платы за вывоз ТКО. Губернатор Псковской области дал поручение проработать и этот вопрос, представив варианты его решения.

В ходе встречи регоператор еще раз подтвердил свою готовность в строительстве на территории области современных экотехнопарков, предприятий мусоросортировки и мусоропереработки. В настоящее время вместе с администрациями районов активно прорабатываются возможные варианты размещения таких объектов. Михаил Ведерников подчеркнул необходимость ускорить работу в этом направлении.

Глава региона также поручил регоператору улучшить работу «горячей линии» по вопросам ТКО, с обращениями граждан в социальных сетях, наладить ритмичную работу по вывозу мусора с сельских территорий. Речь зашла и о вывозе мусора с Талабских островов. Регоператор планировал убрать накопившийся мусор зимой, но из-за рыхлого льда на Псковском озере в этом году тяжелой технике попасть на острова не удалось. В этой связи принято решение о переносе сроков на летний период.

Напомним, в связи с изменениями в федеральном законодательстве на территории региона запущена реформа системы обращения с ТКО, которая предполагает переход к договорным отношениям с региональным оператором по обращению с ТКО. В Псковской области таким оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»). Цель нововведений — выстроить четкий и прозрачный процесс оказания услуги на каждом этапе: своевременный сбор мусора, аккуратная транспортировка, сортировка и переработка, захоронение остатков без нанесения ущерба окружающей среде.